Про це розповів в інтерв'ю 24 Каналу. За цей рік Галич дуже подорослішав, війна розкрила його зовсім з іншого боку. Для багатьох артист став прикладом справжнього патріотизму.

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Я погладшав на 7 кіло плюс-мінус. Відстриг собі волосся. Я не ношу манікюр тепер, чомусь не складається. І я всім серцем ненавиджу росіян,

– каже Галич про зміни за цей рік.

Попри все, що відбувається навколо, Женя намагається усміхатися, радіти життю. Вороги прагнуть, щоб ми сумували, опустили руки, однак потрібно радіти кожній миті. Зараз гурт записує новий трек. Вперше за час війни музикант записує нову пісню "Я тебе нікому не віддам", яку зовсім скоро почують всі меломани.

Зараз моя мрія – поїхати в тур, я дуже хочу пограти музики, я знову хочу грати музику, у мене знову є натхнення. Я дуже хочу захопитися цим так, як раніше, я хочу знайти все це в собі,

– зізнався захисник.