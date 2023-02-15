Як з'ясувалося, старший лейтенант ЗСУ Святослав Вакарчук не підтримує думку, що немає "хороших русскіх". Він каже, що люди, які насмілилися виступити проти режиму Путіна, заслуговують на повагу.

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Святослав Вакарчук заступився за деяких росіян

Ті, хто знайшли в собі сили в Росії виступити прямо проти цього жаху, який відбувається, вони самі себе протиставляю… Це зовсім інша історія. Якщо вони щиро бажають перемоги Україні, тоді ворогами їх вважати не потрібно… Я поважаю позицію тих, хто абсолютно відкрито засудив агресію Путіна та Росії. Вони є, ми їх знаємо й, безумовно, їхня позиція заслуговує на повагу,

– висловився Святослав Вакарчук.

Конкретних імен лідер "Океану Ельзи" не назвав, бо українці нібито й так знають цих опозиційних акторів і музикантів. Він хоч і поважає їх, але не спілкується, бо "не до цього зараз". Виходити з проукраїнськими росіянами на одну сцену для артиста теж не на часі.

Думаю, що зараз не потрібно давати жодних інших меседжів, крім то, що Україна йде вперед і має перемогти,

– наголосив Вакарчук.

Святослав Вакарчук про росіян, яких поважає / Скриншот з відео

Він вкотре нагадав, що "на війні світ чорно-білий", а мовчання – це теж підтримка ворога: "Тут не може бути ніяких компромісів, що хтось поза політикою – мистецтво чи спорт. Тому що не можна бути поза політикою, коли вбивають людей, нищать будинки, коли відбуваються страшні акти вандалізму, тероризму".

Нагадаємо, нещодавно у лещатах Кремля опинилася акторка Лія Ахеджакова, яка називає Росію "родиною-уродиною" через вторгнення в Україну. Її вигнали з театру "Современник", якому вона віддала 50 років життя. Однак тікати від режиму зірка не хоче й не буде, бо "нехай вони їдуть". Мабуть, Ахеджакова мала на увазі людей з департаменту культури, які прибрати її з репертуару театру.