Я так само переживаю, – Женя Кот відповів всім, хто набридає йому питаннями про дітей
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У шлюбі з Наталією Татаринцевою Євген Кот уже чотири роки. У подружжя, на диво, багато хейтерів, які то не вірять у щирість їхніх почуттів, то закидають, що пара чайлдфрі. Танцівник відповів всім, хто відправляє їх у пологовий.
Женя Кот каже, що за останній рік його стосунки з Наталею стали ще міцнішими, ще гармонійнішими. Вони обоє лише впевнилися в тому, що обрали правильного партнера по життю, тож навіть під час війни готові до батьківства. Однак завагітніти не виходить.
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Чому у Жені Кота досі немає дітей
Не виходить швидко завагітніти. Ми працюємо над цим. І по лікарях різним ходили. Не треба думати, що це якась її проблема чи моя проблема. Це наша проблема. Я так само переживаю,
– роз'яснив Женя Кот.
До речі, пара всерйоз замислюється над всиновленням.
"Зрозуміло, ми хочемо самі все спробувати, але й розуміємо ситуацію, яка склалася до війни, а особливо під час війни. Скільки дітей залишилося без батьків", – додав зірка.
Євген Кот з дружиною Наталією / Фото з інстаграму танцівника
- Нагадаємо, ще в січні 2022 року Наталія Татаринцева пояснювала, що дітей у них немає не тому, що не хочуть, а тому що не виходить. Стати матір'ю – це найбільша мрія танцівниці, але завагітніти не вдається через "відлуння її спортивного минулого – стреси, гормональні збої".
- У серпні подружжя вже було готове всиновити дитину, яка втратила батьків на війні. Однак малюків швидко прихистили, а танцівники зійшлися на думці, що спочатку самі народять сина чи доньку. "Ми не боїмося, але поки хочемо самі завагітніти та народити дитину. Якщо не вийде, то всиновлення це у нас, як один із варіантів", – коментував Євген Кот.