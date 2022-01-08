Займатися гімнастикою Наталія Татаринцева почала зовсім крихіткою, коли їй було 4. За 27 років у спорті вона досягла приголомшливих успіхів. Ще підлітком дівчина виступала в олімпійській збірній, і це був чи не найскладніший період її життя.

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На змагання гімнастка їздила кожні три дні. Для неї, як і для кожної спортсменки, це шалений стрес. Юнацькі хвилювання та виснажливі тренування вплинули на гормональний фон. Так, Наталія не може завагітніти попри те, що найбільша її мрія – стати мамою.

Зараз є ці відлуння мого спортивного минулого. Це стреси, це постійний адреналін. Моя гормональна система одного дня сказала: "Окей, ми поки що почекаємо",

– зізналась дружина Євгена Кота.

Заради радості материнства гімнастка повністю переглянула свій графік і багато часу присвячує жіночому здоров'ю. Стати батьком мріє і переможець "Танців з зірками". Однак він не тисне на кохану, а підтримує її зі всіх сил. Ба більше, Євген Кот готовий виховати нерідну дитину.

"Він мені сказав: "Ти знаєш, мені все одно. Ми зробимо цю дитину чи самі, чи іншим шляхом. У нас все буде, я з тобою". Ці слова заспокоїли мене як жінку", – ділиться Наталія Татаринцева.

Євген Кот з дружиною Наталією / Фото з інстаграму танцівника

До слова, це не перше випробування в їхньому шлюбі. На "Танцях з зірками" Євгену Коту приписували роман з Ксенією Мішиною. Вони навіть цілувались у прямому ефірі на очах у багатотисячної аудиторії, але Наталія так впевнена у чоловікові, що навіть не ревнувала його до акторки.