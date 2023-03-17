Женя Кот говорит, что за последний год его отношения с Натальей стали еще крепче, еще гармоничнее. Они оба только убедились в том, что выбрали правильного партнера по жизни, поэтому даже во время войны готовы к родительства. Однако забеременеть не получается.
К теме Скучаю сильно, – Владимир Остапчук вспомнил о детях от первого брака
Почему у Жени Кота до сих пор нет детей
Не получается быстро забеременеть. Мы работаем над этим. И по врачам разным ходили. Не надо думать, что это какая-нибудь ее проблема или моя проблема. Это наша проблема. Я так же переживаю,
– разъяснил Женя Кот.
Кстати, пара всерьез задумывается над усыновлением.
"Конечно, мы хотим сами все попробовать, но и понимаем ситуацию, которая сложилась до войны, особенно во время войны. Сколько детей осталось без родителей", – добавил звезда.
Евгений Кот с женой Натальей / Фото из инстаграма танцовщика
- Напомним, еще в январе 2022 года Наталья Татаринцева объясняла, что детей у них нет не потому, что не хотят, а потому что не выходит. Стать матерью – это самая большая мечта танцовщицы, но забеременеть не удается из-за "эхо ее спортивного прошлого – стрессов, гормональных сбоев".
- В августе супруги уже были готовы усыновить ребенка, который потерял родителей на войне. Однако малышей быстро приютили, а танцовщики сошлись во мнении, что сначала сами родят сына или дочь. "Мы не боимся, но пока хотим сами забеременеть и родить ребенка. Если не получится, то усыновление это у нас как один из вариантов", – комментировал Евгений Кот.