Женя Кот каже, що за останній рік його стосунки з Наталею стали ще міцнішими, ще гармонійнішими. Вони обоє лише впевнилися в тому, що обрали правильного партнера по життю, тож навіть під час війни готові до батьківства. Однак завагітніти не виходить.

До теми Сумую сильно, – Володимир Остапчук згадав про дітей від першого шлюбу

Чому у Жені Кота досі немає дітей

Не виходить швидко завагітніти. Ми працюємо над цим. І по лікарях різним ходили. Не треба думати, що це якась її проблема чи моя проблема. Це наша проблема. Я так само переживаю,

– роз'яснив Женя Кот.

До речі, пара всерйоз замислюється над всиновленням.

"Зрозуміло, ми хочемо самі все спробувати, але й розуміємо ситуацію, яка склалася до війни, а особливо під час війни. Скільки дітей залишилося без батьків", – додав зірка.

Євген Кот з дружиною Наталією / Фото з інстаграму танцівника