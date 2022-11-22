Ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс завагітніла від мільйонера: розкішні студійні фото

31-річна американська модель Жасмін Тукс стане мамою. Вона на 6 місяці вагітності. Дівчина з Victoria's Secret знялася у чуттєвій фотосесії з чоловіком-мільйонером.

Про першу вагітність колишній "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс оголосила в інстаграмі з 6,5-мільйонною аудиторією. Її первісток з'явиться на світ уже через три місяці. Зірка подякувала за нього коханому Хуану Девіду Борреро, який працює у Snapchat.

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Жасмін Тукс вагітна вперше

Малюк Борреро. Останні 6 місяців пролетіли так швидко, і ми не можемо дочекатися зустрічі з цим дорогоцінним маленьким янголятком. Дуже вдячна, що створила з тобою сім'ю, Хуане,

– прокоментувала Жасмін Тукс.

Подружжя знялося у розкішній студійній фотосесії, де модель постала в атласній сукні зі сміливим декольте. Вона ефектно підкреслила її вагітний живіт. Тоді як чоловік Жасмін Тукс обрав повсякденний look – чорний джемпер, джинси та білі кросівки.

У коментарях пару привітали світові знаменитості – Періс Гілтон, Гейлі Бібер, Ельза Госк, Ромі Стрейд, Олівія Калпо, Ізабель Гулар та інші.

Ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс вагітна / Фото з інстаграму моделі

Вагітна Жасмін Тукс з чоловіком / Фото з інстаграму моделі