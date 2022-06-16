Жарти були, – Остапчук про спілкування з Кіркоровим і нетрадиційну орієнтацію росіянина

Телеведучий Володимир Остапчук до повномасштабної війни спілкувався з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Вже давно є чутки, що Кіркоров нетрадиційної орієнтації, однак у розмовах з Остапчуком він не натякав на симпатію.

Володимир почав спілкуватися з Філіпом під час участі в "Танцях з зірками". Тоді Кіркоров підтримував Остапчука, надсилав скріни, що голосував за нього.

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Остапчук про Кіркорова і його сексуальну орієнтацію

Володимир зазначив, до війни, коли вони ще спілкувалися, то розмовляли про спільних знайомих в українському шоу-бізнесі. Телеведучий любить жінок і ніколи відкрито не розмовляв з Кіркоровим про його сексуальну орієнтацію.

Я не пам'ятаю, щоб ми розмовляли на цю тему. Можливо, колись в листуванні були такі жарти, але він мені нічого не пропонував. Він прекрасно знає, що я одружений, маю сім'ю. Я абсолютно толерантна людина і з повагою ставлюся до людей будь-якої орієнтації,

– розповів Остапчук.

Слава Дьомін розповів, що в російському шоу-бізнесі 95% артистів першого ешелону – нетрадиційної орієнтації, однак приховують це. Інтерв'юер зазначив, що говорять про Баскова, Малахова, Кіркорова, державних діячів та інших. Дьомін підкреслив, що спілкується з багатьма людьми, які розповідають йому цю інформацію. Це викликає питання, оскільки Росія не є толерантою країною до представників ЛГБТ-спільнот.

Якщо жартами відповісти – вони всі п*дари. А якщо серйозно, думаю, що була якась, можливо, мода на це в елітних і творчих колах, довелося пробивати деяким шлях не по головах, а по дупах

– сказав телеведучий.

Інтерв'ю Володимира Остапчука: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ірина Федишин осоромилася своїми заявами щодо представників ЛГБТ-спільнот. Артистка сказала, що це "великий гріх, вони себе руйнують". Навіть у привітанні для сина з днем народження вона згадала "веселковий прапор". Це обурило представників ЛГБТ-спільнот в українському шоу-бізнесі, серед яких є MELOVIN.