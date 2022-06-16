Владимир начал общаться с Филиппом во время участия в "Танцах со звездами". Тогда Киркоров поддерживал Остапчука, присылал голосовавшие за него скрины.

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Остапчук о Киркорове и его сексуальной ориентации

Владимир отметил, что до войны, когда они еще общались, то говорили о совместных знакомых в украинском шоу-бизнесе. Телеведущий любит женщин и никогда открыто не говорил с Киркоровым о его сексуальной ориентации.

Я не помню, чтобы мы говорили на эту тему. Может, когда-то в переписке были такие шутки, но он мне ничего не предлагал. Он прекрасно знает, что я женат, имею семью. Я совершенно толерантный человек и с уважением отношусь к людям любой ориентации,

– рассказал Остапчук.

Слава Демин рассказал, что в российском шоу-бизнесе 95% артистов первого эшелона – нетрадиционной ориентации, но скрывают это. Интервьюер отметил, что говорят о Баскове, Малахове, Киркорове, государственных деятелях и других. Демин подчеркнул, что общается со многими людьми, рассказывающими ему эту информацию. Это вызывает вопрос, поскольку Россия не является толерантной страной к представителям ЛГБТ-сообществ.

Если шутками ответить – они все подарки. А если серьезно, думаю, что была какая-то, возможно, мода на это в элитных и творческих кругах, пришлось пробивать некоторым путь не по головам, а по задницам.

– сказал телеведущий.

Интервью Владимира Остапчука: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно украинская певица Ирина Федишин оконфузилась своими заявлениями относительно представителей ЛГБТ-сообществ. Артистка сказала, что это "большой грех, они себя разрушают". Даже в поздравлении для сына с днем рождения она вспомнила "радужный флаг". Это возмутило представителей ЛГБТ-сообществ в украинском шоу-бизнесе, среди которых MELOVIN.