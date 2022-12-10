Жан-Клод Ван Дамм приїхав в Україну: його заскочили на Закарпатті

Американський актор Жан-Клод Ван Дамм в Україні. У п'ятницю, 9 грудня, він прийшов в одну з приватних клінік Ужгорода, бо нібито погано почувався. Однак зірка Голлівуду заборонив медикам розголошувати будь-які деталі.

Про приїзд Жана-Клода Ван Дамма стало відомо після того, як закарпатський лікар-хірург Михайло Єршов опублікував у фейсбуці фото з актором, повідомили в ефірі телемарафону. Він знявся з зіркою просто у холі приватної клініки Ужгорода. Кадр розлетівся мережею, але зник з профілю медика.

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Лікар Михайло Єршов з Жан-Клод Ван Даммом / Фото з фейсбуку медика

Наразі невідомо, навіщо 62-річний Жан-Клод Ван Дамм прибув до України, але, можна припустити, що Ужгород – не кінцевий його пункт. Можливо, актор вирушить у Київ, щоб зустрітися з президентом Зеленським, як Бер Гріллз минулого тижня. Наразі знаменитість не поспішає підтверджувати свою появу в Україні.