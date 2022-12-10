Жан-Клод Ван Дамм приїхав в Україну: його заскочили на Закарпатті
Американський актор Жан-Клод Ван Дамм в Україні. У п'ятницю, 9 грудня, він прийшов в одну з приватних клінік Ужгорода, бо нібито погано почувався. Однак зірка Голлівуду заборонив медикам розголошувати будь-які деталі.
Про приїзд Жана-Клода Ван Дамма стало відомо після того, як закарпатський лікар-хірург Михайло Єршов опублікував у фейсбуці фото з актором, повідомили в ефірі телемарафону. Він знявся з зіркою просто у холі приватної клініки Ужгорода. Кадр розлетівся мережею, але зник з профілю медика.
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Лікар Михайло Єршов з Жан-Клод Ван Даммом / Фото з фейсбуку медика
Наразі невідомо, навіщо 62-річний Жан-Клод Ван Дамм прибув до України, але, можна припустити, що Ужгород – не кінцевий його пункт. Можливо, актор вирушить у Київ, щоб зустрітися з президентом Зеленським, як Бер Гріллз минулого тижня. Наразі знаменитість не поспішає підтверджувати свою появу в Україні.
- Варто нагадати, що Жан-Клод Ван Дамм, на відміну від інших світових селебріті, не закликає донатити на допомогу Україні, не з'являється на публіці з синьо-жовтими стрічками та не показує жахливі наслідки російського вторгнення своїй багатомільйонній аудиторії. Тож його візит на Закарпаття – справжня несподіванка.
- Ба більше, зірка Голлівуду мовчить про війну попри те, що два роки тому приїздив на зйомки в Київ. У серпні 2020 року заради його комедійного бойовика "Останній найманець" навіть перекривали вулиці.
- Крім того, кохана Ван Дамма – Альона Каверіна – українка. Дівчина з Кривого Рогу, який без кінця обстрілює Росія.