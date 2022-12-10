О приезде Жана-Клода Ван Дамма стало известно после того, как закарпатский врач-хирург Михаил Ершов опубликовал в фейсбуке фото с актером, сообщили в эфире телемарафона. Он снялся со звездой прямо в холле частной клиники Ужгорода. Кадр разлетелся по сети, но исчез из профиля медика.

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Врач Михаил Ершов с Жан-Клод Ван Даммом / Фото из фейсбука медика

Пока неизвестно, зачем 62-летний Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину, но можно предположить, что Ужгород – не конечный его пункт. Возможно, актер отправится в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, как Беар Гриллс на прошлой неделе. Пока знаменитость не спешит подтверждать свое появление в Украине.