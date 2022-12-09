Ще в березні Аліна Байкова писала Леонардо Ді Капріо, щоб він бодай якось відреагував на війну в Україні. Актор мовчав, коли всі світові селебриті постили про вторгнення Росії, а згодом все ж закликав донатити постраждалим. Модель не зовсім розуміє його мовчазну позицію, але радіє, що він хоча б допомагає грошима. За її словами, у перший місяць Ді Капріо перерахував до 40 мільйонів, а нещодавно, ймовірно, зробив ще одну пожертву.

До теми Зірка "Фантастичних звірів" та Камбербетч допомогли зібрати 4 мільйони гривень для України

Аліна Байкова про позицію Леонардо Ді Капріо щодо України

Виявляється, у вересні знаменитість кликала Леонардо Ді Капріо на презентацію Фундації Олени Зеленської в Нью-Йорку, бо не могла прийти сама. Він не захотів, але натяк зрозумів і пообіцяв зробити донат.

Ну, бачите, він промовчав, він дав гроші. І зараз на мене вийшли знову. Перша леді України Зеленська робила ланч про Фундацію в Нью-Йорку, і мене запросили. Я не могла бути. Я написала Лео, кажу: "Якщо ти будеш у Нью-Йорку, сходи". Він каже: "Я не буду в Нью-Йорку, але я донат зроблю",

– розповіла Аліна Байкова.

Модель не знає, чи підтримав голлівудський актор Фундацію Олени Зеленської, як обіцяв, але думає, що "може бути". У будь-якому випадку вона попередила першу леді України про можливий донат від Ді Капріо.

Аліна Байкова навіть запрошувала зірку в Україну, казала, що йому тут будуть радів, але той відмовився: "Я його, звичайно, запросила в Україну. Ви ж знаєте, наш президент усіх зірок запрошує. Він сказав: "Я не полечу, але подивлюся".

Аліна Байкова з Леонардо Ді Капріо 2017 року / Фото Daily Mail

Нагадаємо, сама Байкова потужно підтримує Україну останні 9 місяців. У березні ходила на мітинги в Нью-Йорку, у травні дефілювала Каннським кінофестивалем з патріотичним макіяжем, а у вересні прилетіла на Венеційський кінофестиваль з українським прапором.

Проте модель уже втомилася: "Мені реально треба відпочити, я не можу. Все, що я роблю дев'ять місяців, – Ukraine, charity (Україна, благодійність, – 24 канал). Тому я хочу просто відпочити".