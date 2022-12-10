Про приїзд Жана-Клода Ван Дамма стало відомо після того, як закарпатський лікар-хірург Михайло Єршов опублікував у фейсбуці фото з актором. Він знявся з зіркою просто у холі приватної клініки Ужгорода. Кадр розлетівся мережею, але зник з профілю медика.

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Лікар Михайло Єршов з Жан-Клод Ван Даммом / Фото з фейсбуку медика

Наразі невідомо, навіщо 62-річний Жан-Клод Ван Дамм прибув до України, але, можна припустити, що Ужгород – не кінцевий його пункт. Можливо, актор вирушить у Київ, щоб зустрітися з президентом Зеленським, як Бер Гріллз минулого тижня. Наразі знаменитість не поспішає підтверджувати свою появу в Україні.

Варто нагадати, що Жан-Клод Ван Дамм, на відміну від інших світових селебріті, не закликає донатити на допомогу Україні, не з'являється на публіці з синьо-жовтими стрічками та не показує жахливі наслідки російського вторгнення своїй 6,8-мільйонній аудиторії. Тож його візит на Закарпаття – справжня несподіванка.

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