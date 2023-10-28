Про це розповів Сергій Жадан. Він написав у соцмережі, що слова Отця Юстина неправдиві.

До теми Через скандальний кліп Жадана і Соловій: керівництво церкви святого Андрія хочуть звільнити

Керівництво церкви не звільнять

Раніше священник Юстин Бойко повідомив, що в Андріївську греко-католицьку церкву у Львові, де знімали кліп Жадана та Соловій, призначать нове керівництво. Втім, УГКЦ спростувала цю заяву. Там наголосили, що поки ведеться розслідування, не можна вноситися зміни в духовному керівництві храму.

На даний момент не було рішення про нове керівництво. Отці, які служать у храмі, продовжують своє служіння без змін… Коментарі отця Юстина це особисті вислови і думки,

– сказав керівник представник УГКЦ Михайло Квасюк.

Сам Сергій Жадан теж висловився про слова Отця Юстина. Він наголосив, що з кожною наступною заявою лунає всі більше неправди.

"Тепер ось, виявляється, нас представляла міськрада. А потім нас, виявляється, вигнали з храму. Одного не розумію – навіщо він це робить? Для чого представник церкви говорить неправду?", – написав артист.

У церквах заборонили знімати кліпи

У Львівській архиєпархії УГКЦ після скандалу з кліпом заборонили зйомки без дозволу ієрархів. Про це заявив архиєпископ і митрополит Львівський Ігор. Він зазначив, що "архиєпархіальний уряд строго засуджує дії, які відбулися у храмі святого апостола Андрія", маючи на увазі кліп Соловій та Жадана.

Також владика Ігор заборонив знімати кліпи без благословення місцевого ієрарха.

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