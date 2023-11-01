Нашумілий трек Жадана та Соловій, анонімна хітмейкерка: які пісні розривають тренди ютубу

За останні тижні тренди українського ютубу оновилися. Яку музику слухають українці найчастіше останнім часом та чи є там росіяни – дивіться далі.

Українська музика активно розвивається, а щотижня виходять все нові пісні, що стають хітами в мережі. 24 Канал зібрав останні тренди ютубу станом на 1 листопада.

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Які пісні слухають українці

На першому місці опинилась пісня анонімної виконавиці Klavdia Petrivna, точніше ремікс "Знайди мене" від KAVA. Ця композиція заполонила не тільки ютуб, але й тікток – користувачі зняли понад 100 тисяч відео на нову версію треку.

До пісні "Знайди мене" у мережі ставляться неоднозначно навіть попри шалену популярність. Українці вважають недоречними рядки "візьми мене в полон", адже зараз, у період війни, полон – це не метафора, а справжні події, що відбуваються з військовими та цивільними через напад Росії.

Klavdia Petrivna – "Знайди мене" (KAVA Remix): слухайте онлайн

Друге місце в трендах займає трек Наталії Бучинської "За хмарами". Це лірична пісня про кохання, що буквально полонила серця користувачів мережі.

Наталія Бучинська – "За хмарами": слухайте пісню онлайн

Наступною в чартах ютубу з'являється композиція та кліп гурту "Жадан і Собаки" у дуеті з Христиною Соловій – "Серце". Вона наробила немало шуму у соціальних мережах після виходу. Відеоробота на пісню знімалась у церкві, але християн обурило не лише це, але й сцена поцілунку ЛГБТ-пари (важливо, що вона не знімалась у храмі).

Священник Юстин Бойко, який активно коментував увесь скандал, навіть повідомляв про можливе звільнення керівництва церкви УГКЦ святого Андрія Первозванного, де були знімання. Та поки що цього робити не будуть. Однак у Львівській архиєпархії УГКЦ після дискусій щодо кліпу заборонили зйомки у храмах без дозволу ієрархів.

"Жадан і Собаки" та Христина Соловій – "Серце": дивіться відео онлайн

Наступне місце у вкладці "популярне" на ютубі знову зайняла Klavdia Petrivna, цього разу це пісня "Імператори". У ній інкогніто-співачка розповідає про людей, які намагаються негативно впливати на неї. Але авторка проявляє силу духу і не піддається зовнішнім силам.

Klavdia Petrivna – "Імператори": слухайте трек онлайн

На 5 місці популярних пісень – репер Skofka. Ще 2 роки тому він написав пісню "Заглох", яку випустив лише кілька тижнів тому. На відміну від попередніх мінорних треків артиста, це драйвова та позитивна композиція.

Skofka – "Заглох": дивіться відео онлайн

На 6 місці пісня "Не святі", яку випустила тиждень тому Тіна Кароль. Співачка оспівує кохання, у якому людина стає для тебе й отрутою, і спокусою водночас.

Тіна Кароль – "Не святі": дивіться відео онлайн

У списку популярної музики перебуває також новий ліричний трек гурту Kavabanga & Depo & Kolibri "Любов, як осінь".

kavabanga Depo kolibri – "Любов, як осінь": слухайте пісню онлайн

8 місце у рейтингу займає пісня Олександра Волошина "Зорі". У треці артист розповідає про почуття й кохання, а кліп для Волошина став першою професійною відеороботою.

Олександр Волошин – "Зорі": дивіться відео онлайн

Молодий виконавець YAKTAK з новим теплим треком "Поруч" теж став одним з найпопулярніших. У пісні музикант розповідає про те, що хоч майбутнє дуже важливе, але найбільше потрібно звертати увагу на сьогодні.

YAKTAK – "Поруч": дивіться відео онлайн

Десятим найпопулярнішим треком в Україні стала пісня російської танцівниці та співачки Поліни Дубкової. Що вкотре означає, що не всі українці відмовляються від контенту країни-терориста. Нагадуємо, що кошти з прослуховування російської пісні йдуть до виконавця, а той платить податок у казну Росії.