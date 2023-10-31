Блогер Tura Hvost близько тижня тому зняв у своєму тіктоці відео на пісню "Золотава осінь". У ролику він їде містом та підспівує.

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За блогером відео на цю пісню почали знімати й інші користувачі мережі – їх вже понад 9 тисяч.

Зазвичай під атмосферний трек показують, як їдуть в авто на тлі мальовничих осінніх краєвидів.

Відео, де аграрник показує свою роботу в полі під трек, зібрав вже понад мільйон переглядів.

Ролик під композицію "Золотава осінь" зняла навіть Національна поліція України, до тренду долучаються і військові.

Користувачі з захопленням відгукуються про пісню:

"Завдяки тіктоку оновила весь плейлист";

"Ця пісня чудова";

"Ходжу і цілий день співаю";

"Це божественно".

Що відомо про пісню

Авторкою пісні (тексту та музики) "Золотава осінь" є українська співачка Наталія Май. Композиція увійшла до альбому "А роси падають..." 2004 року, платівку перевипустили через 3 роки.

Пісню "Золотава осінь" переспівували інші українські музиканти. Це гурт "Зоряна ніч", Петро Довгошия, Ілля Найда. Та в мережі завірусилась версія у виконанні Богдана Сташківа.

Цікаво, що й молоді українські виконавці переспівують старі хіти. "Золотаву осінь" заспівав по-новому Назар Абрамик. Його версія треку вийшла 20 жовтня.

Назар Абрамик – "Золотава осінь": дивіться відео онлайн