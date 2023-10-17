Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna ще 3 тижні тому презентувала пісню "Знайди мене". Саме з неї артистка радила починати знайомство з дебютним альбомом "Бережи мене".
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Новий тікток-хіт обговорюють в мережі
Пісня "Знайди мене" потрапила на хвилі популярності лише днями. Все тому, що 16 жовтня вийшов ремікс на трек від KAVA.
Klavdia Petrivna – Знайди мене (KAVA Remix): дивіться відео онлайн
Відео дуже швидко стало популярним в тіктоці. Станом на 17 жовтня на пісню зняли майже 70 тисяч відео. Це і розважальні ролики, і атмосферні тіктоки у настроях композиції. Трек популяризують навіть блогери-мільйонники.
Як відреагували в мережі
Реакція українців на цю пісню доволі неоднозначна. Багато хто хвалить цей трек у мережі за особливе звучання.
- "Ремікс вийшов явно вдалим, і обкладинка говорить емоції, які відчуваєш від цієї адаптації оригіналу";
- "Кращий вайб за цей рік. Від цієї пісні тащаться 35-річний бородатий мужик і 3-річна принцеса";
- "У кого від приспіву мурахи по всьому тілі – лайк";
- "Божественний ремікс у цьому виконані. Більше б таких треків".
Інші українці звертають увагу на слово "полон". Користувачі висловлюють думку про те, що на тлі повномасштабного вторгнення такі пісні не на часі. Адже саме слово може викликати тригер у тих, хто побував у російському полоні. Також багато хто називає це "романтизацією війни".
- "Кожного разу коли чую слова пісні "Візьми, будь ласка, мене в полон" згадую за українців в полоні й ніякої романтики не викликає";
- "Може пісня класна для тих, кого не стосується війна. Мені тривожно";
- "Пісня чітка, але кожен, хто там побував, скаже, що це одне з найгіршого, що може статися з людиною";
- "Мене дуже тригерить слово "полон"".