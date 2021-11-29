"Згортайте своє продажне шоу": глядачі обурюються через перемогу Логая на "Танцях з зірками"

У п'ятому сезоні "Танців з зірками" переміг Артур Логай, якого судді з самого початку називали своїм фаворитом. Натомість глядачі обурюються через поразку Харлан і Дікусара, а саме шоу називають продажним.

За результатами голосування суддів і глядачів кубок "Танців з зірками" виборов Артур Логай з партнеркою Анною Кареліною. На головний паркет країни він прийшов без жодного танцювального досвіду, а за 13 прямих ефірів став "майстром підтримок". Усе тому, що пара буквально жила в павільйоні, вдень і вночі відточуючи постановки.

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Своєю перемогою Артур Логай довів, що можливо все, якщо вірити в себе, у свою мрію та йти крізь труднощі на шляху до неї.

Артур Логай та Анна Кареліна – переможці "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

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Реакція мережі на перемогу Артура Логая на "Танцях з зірками"

Упродовж останніх трьох місяців Артура Логая та Анну Кареліну шалено підтримували в мережі, захоплюючись їхніми підтримками та технікою. Однак після перемоги на народних улюбленців звалився нещадний хейт. На диво, у мережі більше обурюються їхньою перемогою, аніж вітають з тріумфом.

У коментарях шоу "Танці з зірками" називають продажним, суддів звинувачують у тому, що підсуджували Логаю й занижували бали Ользі Харлан і Дмитру Дікусару.

"Особливо неприємно те, як відверто його тягли. Прямо так, як він тягав партнерку замість того, щоб танцювати";

" Протягнули свого актора, як несподівано. Згортайте своє продажне шоу . Виграв не танець, а нервовий тік";

. Виграв не танець, а нервовий тік"; "Незаслужено, так тягнули, так тягнули ";

"; "Я не сумнівалася! Просувають своїх, актор серіалу "Страшко". Перемогти мала б Харлан";

"Цілковите розчарування... З першого ефіру було видно, кого тягнуть . Справедливості немає в цьому проєкті";

. Справедливості немає в цьому проєкті"; "Ні, за натяками було зрозуміло, що він виграє, але зараз ще більше видно, що все домовлено наперед ";

"; "Радій, примо Кухар! Витягла за вуха красеня Логая";

"Переміг сценарій, на жаль! І про цей сценарій ми знали ще місяць тому. Логай танцює слабо, абсолютний факт".