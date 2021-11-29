По результатам голосования судей и зрителей кубок "Танцев со звездами" завоевал Артур Логай с партнершей Анной Карелиной. На главный паркет страны он пришел без какого-либо танцевального опыта, а за 13 прямых эфиров стал "мастером поддержек". Все потому, что пара буквально жила в павильоне, днем и ночью оттачивая постановки.

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Своей победой Артур Логай доказал, что возможно все, если верить в себя, в свою мечту и идти сквозь трудности на пути к ней.



Артур Логай и Анна Карелина – победители "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

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Реакция сети на победу Артура Логая на "Танцах со звездами"

В течение последних трех месяцев Артура Логая и Анну Карелину бешено поддерживали в сети, восхищаясь их поддержками и техникой. Однако после победы на народных любимцев обрушился беспощадный хейт. На удивление, в сети больше возмущаются их победой, чем поздравляют с триумфом.

В комментариях шоу "Танцы со звездами" называют продажным, судей обвиняют в том, что подсуживали Логаю и занижали баллы Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару.

Напомним, в 13 выпуске "Танцев со звездами" все суперфиналисты станцевали один новый номер – фристайл. Самые низкие оценки судей достались Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару – всего 37 баллов, тогда как Артуру Логаю и Анне Карелиной – 40.