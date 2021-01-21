Знаменита американська модель Джіджі Хадід 4 місяці тому вперше стала мамою. Вона родила дівчинку. Хоча улюблениця мільйонів поки що не показує обличчя доньки, проте інколи поширює милі фото з нею.

Зіркова матуся насолоджується особливим для жінки статусом. Вона отримує задоволення від материнства і більшість часу приділяє маленькій доньці. Хоча знаменитість ще не розсекретила ім'я крихітки й не показала її обличчя, проте на особистій сторінці в інстаграмі вона інколи публікує миловидні кадри.

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Нове фото Джіджі Хадід з донькою

Нещодавно зірка поділилася новою світлиною у сторіс. Джіджі зробила селфі у дзеркалі, тримаючи доньку на руках. Хадід ніжно цілувала дівчинку у щічку, на її обличчі сяяла усмішка. Видно, що моделі неабияк подобається бути матір'ю та спостерігати за тим, як росте її первісток.

Ймовірно, знаменитість сфотографувалася вдома. Вона постала перед камерою у білій oversize сорочці та штанах. Волосся новоспечена матуся зібрала у недбалу зачіску ззаду, а декілька пасм гарно спадали їй на обличчя.

Крихітку Джіджі так і не наважилася показати багатомільйонній аудиторії прихильників. На знімку видно лише маленьку ручку донечки.

"Моїй дівчинці 4 місяці. Найкраща дитина", – з ніжністю написала на фото Хадід.



Джіджі Хадід з донькою / Скріншот інстаграм-сторіс Джіджі Хадід