В сентябре прошлого года у звездной пары Джиджи Хадид и Зейна Малика родилась дочь Хаи. Экс-участник популярного бойз-бэнда One Direction признался, что после появления первенца очень изменился. Если раньше он был целиком сосредоточен на себе, то теперь все свободное время проводит с крохой.

Если супермодель с мировым именем Джиджи Хадид уже рассказывала про роды и шестимесячную дочь, то британский певец Зейн Малик только сейчас решился поделиться эмоциями от отцовства. Он подчеркнул, что появление Хаи перевернуло его жизнь с ног на голову, чему новоиспеченный папаша бесконечно рад.

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Как Зейн Малик изменился после рождения дочери

6-летний роман модели и музыканта был полон скандальных разрывов и романтических воссоединений. Однако отношения знаменитостей были нестабильными лишь до появления общего ребенка. Бойфренд Джиджи Хадид не скрывает, что еще год назад думал только о себе и был сосредоточен на карьере.

Однако с сентября 2020-го ритм его жизни кардинально изменился. Сейчас артист полностью отдается дочке. Он самостоятельно кормит кроху, меняет подгузники, придумывает для нее колыбельные и учит детские стихи.

Раньше я находил время для отношений, но был целиком сосредоточен на себе. Поэтому тот факт, что я так быстро привык к существованию в моей жизни дочери, меня удивил. Теперь же мне просто нравится проводить с ней время, общаться, веселиться и расслабляться. Я просматриваю с дочкой детские шоу, учу стишки, катаюсь с ней и пою ей,

– поделился Зейн Малик.

Зейн Малик о дочери и планах на будущее

Звездные родители покоряют сеть фотографиями с дочкой, однако не показывают ее лица, поэтому певец не стал делиться, на кого похожа девочка. Вместо этого он рассказал о ее характере. Зейн Малик отметил, что дочь очень спокойная и учтивая, поэтому они с Джиджи Хадид не почувствовали все трудности отцовства сполна. Кроме того, с воспитанием малыша им помогают няни.

"Нам с Джиджи было очень легко привыкнуть к отцовству. Дочь облегчила эту задачу. Она очень хорошо спит и любит молоко. Я наслаждаюсь этим", – рассказал артист.

Сейчас пара живет на ранчо в штате Пенсильвания, однако оставаться там навсегда они не планируют. Зейн Малик заверил, что они с Джиджи Хадид нацелены на развитие карьер, поэтому будут совмещать работу с воспитанием первенца, а в будущем обязательно поселятся в спокойном месте.

Несмотря на то, что у нас родился ребенок, мы все еще думаем о своей работе и развитии карьеры. Однако в далеком будущем мы, конечно, выберем место, в котором осядем. Там будет спокойная атмосфера, в которой мы сможем полностью расслабиться,

– заметил певец.