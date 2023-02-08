Кількість жертв, які постраждали через землетрус у Туреччині та Сирії й інших країнах, постійно зростає. Король Великої Британії відреагував та висловив співчуття президенту Ердогану.
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Чарльз III висловив співчуття постраждалим
Моя дружина і я були вражені та глибоко засмучені новиною про руйнівні землетруси у Туреччині. Я можу лише уявити масштаби страждань і втрат у результаті цих жахливих трагедій, і я особливо хотів передати наше найглибше та найщиріше співчуття родинам усіх тих, хто втратив своїх близьких,
– висловився Чарльз III.
"Наші думки та особливі молитви з усіма, хто постраждав від цього жахливого стихійного лиха, чи то через травми, чи через знищення їхнього майна, а також з екстреними службами та тими, хто допомагає в рятувальних роботах".
Чарльз III звернувся до постраждалих / Фото з інстаграму монарха
Пошта представила марки з Чарльзом III
Днями також стало відомо, що королівська пошта представила марки з новим королем. Їх затверджував сам Чарльз III.
Це мінімалістичний і простий малюнок без корони та інших прикрас – на ньому лише профіль монарха. Нові марки будуть доступними з 4 квітня, їх можна буде використовувати разом зі старими марками із зображеннями покійної Єлизавети II, поки ті не вичерпаються.
Марка з королем / Фото BBC
- Додамо, що ще минулого року у грудні випустили в обіг перші нові монети із зображенням короля Чарльза III. Близько 5 мільйонів пенсів мають бути на поштових відділеннях країни.