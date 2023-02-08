Количество жертв, которые пострадали из-за землетрясения в Турции и Сирии и других странах постоянно растет. Король Великобритании отреагировал и выразил соболезнования президенту Эрдогану.

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Чарльз III выразил соболезнования пострадавшим

Моя жена и я были поражены и глубоко расстроены новостью о разрушительных землетрясениях в Турции. Я могу только представить масштабы страданий и потерь в результате этих ужасных трагедий, и я особенно хотел передать наше глубочайшее и искреннее соболезнование семьям всех тех, кто потерял своих близких,

– высказался Чарльз III.

"Наши мысли и особые молитвы со всеми, кто пострадал от этого ужасного стихийного бедствия, будь то травмы или уничтожение их имущества, а также экстренные службы и те, кто помогает в спасательных работах".



Чарльз III обратился к пострадавшим / Фото с инстаграма монарха

Напомним, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 После этого произошло еще около 78 подземных толчков, ощутимых также в Сирии. По состоянию на 10:20 8 февраля количество жертв возросло до 9638.

Почта представила марки с Чарльзом III

На днях стало известно, что королевская почта представила марки с новым королем. Их утверждал сам Чарльз III.

Это минималистичный и простой рисунок без короны и других украшений – на нем только профиль монарха. Новые марки будут доступны с 4 апреля, их можно будет использовать вместе со старыми марками с изображениями покойной Елизаветы II, пока те не иссякнут.



Марка с королем / Фото BBC