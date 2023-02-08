Українська співачка Jerry Heil на собі відчула землетрус, який зараз трясе чимало країн світу. Вона нещодавно повернулась на навчання до США, де 6 лютого відбулись поштовхи у штаті Нью-Йорк потужністю 3,8.

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Jerry Heil відчула землетрус

У нас тут малесенькі землетрусики, відколи я приїхала. Типу до 2 балів. Я думала, мені здається взагалі. Але глянула на сайті – легенько трясе землю,

– розповіла артистка.

Виконавиця порівняла землетруси на Землі з собакою, який "струшує бліх". Вона припускає, що так природа "позбувається людей", бо вони несуть деструктив у природну екосистему.

"Будуємо, руйнуючи. Коли люди кажуть "на чужому горі щастя не збудуєш", чому вони не думають, скільки горя завдають планеті своїм щастям?" – поділилась думками Jerry Heil.

Що відомо про землетруси у Туреччині станом на 8 лютого

Зранку стало відомо, що кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до щонайменше 9400 людей. Агентство АР називає це найсмертоноснішою сейсмічною подією за останнє десятиліття. Ті, кому вдалося врятуватися, змушені ночувати в авто, на вулиці чи в державних притулках.

Вчора поширилась інформація про загиблих двох українців, але це не підтвердилось. Утім, заявки про пошук зниклих громадян зростає. Наразі вдалося знайти контакт із 38 українцями, ще 24 – шукають.