Могли б поїхати за кордон, – Зеленський емоційно відповів, де його діти
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Володимир Зеленський дав інтерв'ю найбільшій німецькій газеті. Його запитали про родину. Президент заявив, що його діти – син Кирило та донька Олександра – в Україні. Вони не виїхали за кордон.
Зеленський сказав німецькому журналісту, що йому боляче за всіх військових і цивільних так само як і за своїх дітей, адже українці "не заслужили на цю війну". Він наголосив, що саме тому не може дозволити собі відправити сина за кордон. На його думку, це буде нечесно.
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Зеленський пояснив, чому його діти в Україні
Мої діти в Україні, моєму синові 10 років, і він в Україні. Він сьогодні міг би поїхати за кордон, але він не може це зробити. Тому що в голові у мене чи в моєї дружини навіть уявлення немає – хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, а наші діти будуть десь на морі за кордоном. Це буде нечесно й несправедливо,
– зізнався Володимир Зеленський.
Він додав, що йому, звичайно ж, страшно за Олександру й Кирила, але везти їх за межі України він не хоче. Водночас президент і словом не обмовився, де вони, і як часто бачить їх.
"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і нам дуже важко уявити життя одне без одного", – додав Зеленський.
- Нагадаємо, навесні цього року президент коментував, чи вважає себе хорошим батьком. Він назвав себе "непоганим президентом, але точно не найкращим батьком", адже на дітей і сім'ю в нього часу немає. Їх нібито виховує перша леді Олена Зеленська та війна.
- На пресконференції до роковин вторгнення Росії, 24 лютого, запитання про дружину та дітей стало для Зеленського найскладнішим: "Я дуже їх люблю. Свою дружину. Мої діти – головні люди для мене. Бачу їх рідко. Батьків не бачу зовсім… У серці вони всі є".
- Раніше він казав, що бачився з дітьми раз на десять днів або два тижні. Тоді вони зустрічалися за їжею й говорили, зокрема про війну, адже 10-річний син думає про перемогу, про танки від партнерів і винищувачі.