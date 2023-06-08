Зеленский сказал немецкому журналисту, что ему больно за всех военных и гражданских так же как и за своих детей, ведь украинцы "не заслужили этой войны". Он отметил, что именно поэтому не может позволить себе отправить сына за границу. По его мнению, это будет нечестно.

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Зеленский объяснил, почему его дети в Украине

Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Он сегодня мог бы уехать за границу, но он не может это сделать. Потому что в голове у меня или у моей жены даже представления нет – кто отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо,

– признался Владимир Зеленский.

Он добавил, что ему, конечно же, страшно за Александру и Кирилла, но везти их за пределы Украины он не хочет. В то же время, президент и словом не оговорился, где они, и как часто видит их.

"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и нам очень тяжело представить жизнь друг без друга", – добавил Зеленский.