Дружина президента Олена Зеленська продовжила роботу в Харкові. Днями вона взяла участь у спеціальному круглому столі, щодо допомоги дітям. Було запропоновано запровадити сімейні форми виховання в Харківській області.

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Перша леді розповіла, що зараз вся країна намагається перейти до сімейних форм виховання, щоб діти зростали з батьками, а не в сиротинці. У цьому допомагає партнер та експерт – ЮНІСЕФ.

Думаю, Харківщина й тут збереже лідерство, ініціативу та небайдужість. Чужих дітей не буває в мирний час – тим більше немає чужих дітей під час війни,

– поділилась Олена Зеленська.



Олена Зеленська на круглому столі / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Олена Зеленська постала в діловому образі на круглому столі. Вона одягнула карамельну блузку й поєднала її з чорним жакетом.

Перша леді зробила цікавий акцент на шиї, прикрасивши її масивним прозорим намистом. Також серед аксесуарів були сережки.

Зеленська елегантно вклала волосся у гульку ззаду та зробила легкий макіяж.



Олена Зеленська на круглому столі / Фото з інстаграму першої леді

Нагадаємо, у суботу перша леді долучилась до відкриття дитячої зони в Києві. Один з найбільших просторів відкрили на центральному вокзалі столиці. Для появи там Олена Зеленська обрала смарагдову блузку та завужені штани зі стрілками шоколадного кольору.