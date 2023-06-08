Зеленський сказав німецькому журналісту, що йому боляче за всіх військових і цивільних так само як і за своїх дітей, адже українці "не заслужили на цю війну". Він наголосив, що саме тому не може дозволити собі відправити сина за кордон. На його думку, це буде нечесно.

До теми У жакеті та з намистом: Олена Зеленська захопила діловим образом на круглому столі в Харкові

Зеленський пояснив, чому його діти в Україні

Мої діти в Україні, моєму синові 10 років, і він в Україні. Він сьогодні міг би поїхати за кордон, але він не може це зробити. Тому що в голові у мене чи в моєї дружини навіть уявлення немає – хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, а наші діти будуть десь на морі за кордоном. Це буде нечесно й несправедливо,

– зізнався Володимир Зеленський.

Він додав, що йому, звичайно ж, страшно за Олександру й Кирила, але везти їх за межі України він не хоче. Водночас президент і словом не обмовився, де вони, і як часто бачить їх.

"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і нам дуже важко уявити життя одне без одного", – додав Зеленський.