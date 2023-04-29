Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам. У ньому він відповідав і на особисті запитання, зокрема, про сім'ю.

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Володимир Зеленський про дітей

У Зеленського запитали, чи можливо знаходити баланс між тим, щоб бути хорошим чоловіком і батьком і водночас хорошим управлінцем країни під час війни. Це завдання він назвав неможливим.

Кажуть, що я зараз непоганий президент, але я зараз точно не найкращий батько, у мене немає часу на моїх дітей, на мою сім'ю. Мене запитували, про що я жалію й не жалію. Я шкодую, що у мене немає часу на моїх дітей і вони виховуються не мною. Моїх дітей виховує дружина та війна,

– сказав президент України.



Володимир Зеленський з сім'єю / Фото з соцмереж

Водночас Володимир Зеленський визнав, що не шкодує про те, чим займається. "Не шкодую про те, що цей час я віддаю своїй роботі, яка важлива, як мені здається".

Як президентське подружжя згадує про дітей

Президент згадував про дітей на пресконференції до роковин повномасштабного вторгнення. Це запитання було для нього найскладнішим: "Я дуже їх люблю. Свою дружину. Мої діти – головні люди для мене. Бачу їх рідко. Батьків не бачу зовсім… У серці вони всі є".

Олена Зеленська ділилась, що не розповідає дітям про війну – вони знають усе самі. Вона зізналась, що її 10-річний син у зв'язку з війною зацікавився видами зброї та іншими воєнними деталями, яких інколи не знає й сама перша леді. Тоді як її 18-річна донька має свої думки щодо подій в Україні та світі, тож Зеленська має гарного та розважливого співрозмовника.