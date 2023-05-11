Зеленський незадоволений через Євробачення у Британії: в яку країну він хотів перенести конкурс

Перед фіналом Євробачення-2023 Володимир Зеленський дещо незадоволений тим, що конкурс, як мав би відбутись в Україні, перенесли аж у Велику Британію. На його думку, треба було обрати ближчу країну – Польщу або Словаччину.

Ще в липні минулого року Європейська мовна спілка відмовилася проводити Євробачення в Україні через безпекові заходи й передала конкурс Великій Британії, яка посіла друге місце. Лише зараз, коли перший півфінал відгримів, Володимир Зеленський натякнув, що це несправедливо, бо Ліверпуль далеко, і не всі українці зможуть доїхати на свою вечірку.

До теми Руслана влаштувала "дикі танці" на прийомі Ріші Сунака в Лондоні: яскраві фото

Зеленський прокоментував Євробачення-2023 у Великій Британії

Я дуже поважаю Британію: її громадян і прекрасну державу. Від початку моя думка була, якщо ми не зможемо приймати Євробачення, воно повинно відбутися в якійсь з держав, яка має з нами спільні кордони, як то Словаччина або Польща, або ще якась держава, куди наші люди могли б поїхати, де це було б дуже близько,

– чесно зізнався Володимир Зеленський.

Як з'ясувалося, ще минулого року президент зв'язувався з організаторами, але до нього не дослухалися. Серед його аргументів було те, що Польща прийняла кілька мільйонів українських біженців, які хотіли б відчути, що життя продовжується.

"Я зв'язувався з людьми з Євробачення, які ухвалюють рішення. У них інший погляд на це. Але головне, що конкурс відбувається. Мені здається, що фанатів у конкурсу дуже багато. Тож нехай всі демонструють свої таланти", – підсумував він.

Разом з тим Зеленський окреслив, що зараз головне, і це аж ніяк не Євробачення: "Я скажу вам відверто: прикро, що гинуть наші люди на нашій землі. Мені здається, це пріоритет. І прикро, що життя зараз інше. Але ми знаємо, заради чого ми боремось".