Еще в июле прошлого года Европейский языковой союз отказался проводить Евровидение в Украине через меры безопасности и передал конкурс Великобритании, занявшей второе место. Только сейчас, когда первый полуфинал отгремел, Владимир Зеленский намекнул, что это несправедливо, потому что Ливерпуль далеко, и не все украинцы смогут доехать на свою вечеринку.
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Зеленский прокомментировал Евровидение-2023 в Великобритании
Я очень уважаю Британию: ее граждан и прекрасное государство. С самого начала мое мнение было, если мы не сможем принимать Евровидение, оно должно состояться в каком-то из государств, которое имеет с нами общие границы, как Словакия или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где это было бы очень близко,
– честно признался Владимир Зеленский.
Как выяснилось, еще в прошлом году президент связывался с организаторами, но к нему не прислушались. Среди его аргументов было то, что Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев, которые хотели бы почувствовать, что жизнь продолжается.
"Я связывался с людьми из Евровидения, которые принимают решения. У них другой взгляд на это. Но главное, что конкурс проходит. Мне кажется, что фанатов у конкурса очень много. Поэтому пусть все демонстрируют свои таланты", – подытожил он.
Вместе с тем Зеленский наметил, что сейчас главное, и это отнюдь не Евровидение: "Я скажу вам откровенно: обидно, что гибнут наши люди на нашей земле. Мне кажется, это приоритет. И досадно, что жизнь сейчас другая. Но мы знаем, ради чего мы боремся".
- В мае 2022 года, после победы Kalush Orchestra, Владимир Зеленский выражал уверенность, что рано или поздно Евровидение состоится в Украине: "Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь".
- Кстати, есть политик, который настаивал на проведении Евровидения-2023 в Украине – экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. В июне 2022 года он говорил: "Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для этого"
- Однако позже, после обнародования решение Европейского языкового союза, Борис Джонсон выступил с новым заявлением: "Президент Зеленский и я согласились, что где бы ни проходило Евровидение-2023, оно должно превозносить страну и народ Украины. Великобритания напрямую выполнит это обещание и устроит фантастический конкурс от имени наших украинских друзей".