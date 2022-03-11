Известная украинская модель и певица Даша Астафьева остается в Киеве. Она записала видеообращение к нашим защитникам.

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Даша Астафьева обратилась к защитникам

"Я всегда стеснялась, что я не из Киева. Но сегодня мы, оставаясь здесь, очень нужны нашим воинам, тем людям, кого мы можем вдохновить, кому мы можем помочь. Ребята, которые нас защищают, мы желаем вам сил, желаем вам равновесия и очень ждем вас дома. Возвращайтесь скорее живыми. Всем, кому нужна помощь, я тоже желаю сил, желаю быть выдержанными, надеяться, что мы победим. А мы победим", – сказала звезда Playboy.

Даша Астафьева сняла ролик на фоне Родины-Матери. В подписи к видео она добавила, что горда оставаться в Киеве, потому что видит, насколько нужна людям.

Я навсегда запомню "благодарю" тех, кто принимает из моих рук помощь... всегда буду благодарна тем, кто бережет нас и молится за нашу жизнь. Кто приютил нас и заботился о нашей жизни. Украинцы – бессмертная, великая нация! Наша страна сегодня – это новый сюжет комиксам Marvel, даже не сомневайтесь. А Владимир Зеленский навеки наш герой,

– подытожила знаменитость.

Новое видеообращение Даши Астафьевой:

Что делает Даша Астафьева во время войны

Певица и модель волонтерит в Киеве : чистит овощи, готовит блюда для защитников, разгружает гуманитарную помощь.

Также звезда сражается на информационном фронте. На днях она осудила украинку Регину Тодоренко , которая снимает развлекательный контент и не осуждает агрессора, когда идут обстрелы мирных жителей.

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Текст публикации Даши Астафьевой

Слава Украине. Я горжусь тем, что остаюсь в родном городе в такие трудные времена! Я с гордостью остаюсь здесь, потому что чувствую как я нужна, каждое мгновение. Помню каждый взгляд людей, которых вижу сейчас, ходя по городу… Я навсегда запомню "спасибо" тех, кто принимает из моих рук помощь... всегда буду благодарна тем, кто бережет нас и молится за нашу жизнь.