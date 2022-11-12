У знаковому інтерв'ю президентське подружжя розповіло про зброю від західних партнерів та як з нею вправляється українська армія, що буде з депортованими дітьми у Росії, як Зеленська відвідувала IT-конференцію у Лісабоні та багато іншого.

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Для заходу Володимир Зеленський обрав традиційний костюм в стилі мілітарі, що складався з штанів, флісової кофти та футболки, натомість його дружина віддала перевагу класиці у чорному кольорі: двобортний жакет, прямі вкорочені штани і водолазка. Свій look вона доповнила чорними туфлями на низькій підошві, волосся заплела в косу, а до лацкану жакета прикріпила золоту брошку з колекції Guzema Jewelry Х Gunia Project.

Зауважимо, що під час бесіди із кореспонденткою CNN із президентським подружжям трапився кумедний випадок. Коли журналістка запитала президента, що йому дає сили рухатись далі, він сказав, що – його дружина, але в них складні часи, бо вона не може готувати йому сніданок.

Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше питання ще з самого початку, коли Олена розповідала вам, як готує сніданок для дітей уранці, як готує для них одяг. І я хотів сказати, що в мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки,

– пожартував Зеленський, за що отримав гнівно-здивований погляд від коханої.



Володимир Зеленський "отримає на горіхи" від дружини Олени / Скриншот з відео

Але він швидко виправився і сказав, що все через те, що вони живуть окремо. У соцмережах погляд Олени Зеленської вже почали розбирати на "меми" і жартувати, що Зеленський може бути найкрутішим чоловіком планети, але він не може встояти перед поглядом своєї дружини у найбільш незручні моменти: