Цього тижня перша леді Олена Зеленська та представники українського уряду їздили до Португалії. Про їхнє відрядження відзвітував президент.
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Президент про візит Зеленської в Португалію
Цими днями відбувся візит першої леді України та представників уряду до Португалії. Там пройшов Web Summit, одна з найбільш потужних щорічних подій для світової ІТ-індустрії. Олена відкрила саміт своїм виступом, закликала ІТ-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це потребує багатьох технологічних речей,
– підкреслив Володимир Зеленський.
Лідер країни також додав, що відбулась зустріч Олени Зеленської з президентом і прем'єр-міністром Португалії. Він подякував за підтримку та готовність більше допомагати Україні.
"Це був дуже продуктивний візит Олени Зеленської й представників нашого уряду до Португалії. Дякуємо цій країні за підтримку й готовність іще більше допомагати Україні!" – підсумував президент.
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Детальніше про візити першої леді
- На початку відрядження Олена Зеленська зустрілася з українськими біженцями у португальському місті Кашкайш й подякувала команді SOS UCRÂNIA.
- Перша леді України згодом стала почесною гостею найбільшої європейської технологічної конференції Web Summit, яка щороку відбувається в Португалії.
- Останньою була зустріч Зеленської з президентом Португалії. "Це була тепла та щира зустріч. Відчула, що португальці – наші однодумці. Гадаю, одним із перших слів, яке вивчать маленькі українці в Португалії, буде слово amigo – друг", – писала перша леді.