Цього тижня перша леді Олена Зеленська та представники українського уряду їздили до Португалії. Про їхнє відрядження відзвітував президент.

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Президент про візит Зеленської в Португалію

Цими днями відбувся візит першої леді України та представників уряду до Португалії. Там пройшов Web Summit, одна з найбільш потужних щорічних подій для світової ІТ-індустрії. Олена відкрила саміт своїм виступом, закликала ІТ-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це потребує багатьох технологічних речей,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Лідер країни також додав, що відбулась зустріч Олени Зеленської з президентом і прем'єр-міністром Португалії. Він подякував за підтримку та готовність більше допомагати Україні.

"Це був дуже продуктивний візит Олени Зеленської й представників нашого уряду до Португалії. Дякуємо цій країні за підтримку й готовність іще більше допомагати Україні!" – підсумував президент.

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