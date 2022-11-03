На масштабну подію, на яку поїхало 24 українських стартапи, Олена Зеленська обрала лаконічний та стильний костюм молочного відтінку, ймовірно, українського бренду. Він складався з піджака та поясу і штанів-палаццо. Свій look вона доповнила денним макіяжем та стриманою зачіскою.

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Окрім неї на захід приїхало чимало українців, зокрема й міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Саме він представив на конференції український павільйон під назвою "Україна – майбутній ІТ-хаб Європи".

За словами першої леді, увага до українського майданчика на Web Summit – неймовірна. Вона каже, що навіть у 2022 році, у час війни, експорт комп’ютерних послуг з України зріс на 23% порівняно з попереднім роком; українські ІТ-компанії залучили $350 мільйонів інвестицій; 80% компаній зберегли майже 100% своїх контрактів; а український ІТ-сектор продовжує забезпечувати регулярні валютні надходження та сплачувати податки.

Це справжній фронт. Тому й український павільйон на Web Summit вражає – він один із наймасштабніших, на його платформі щодня низка подій: презентації, лекції, пітчі від понад 20 українських стартапів і компаній. Усі вони доводять: вкладати в українське ІТ – час саме зараз. Бо українську перемогу у війні – поряд із людьми – забезпечують саме провідні технології,

– переконана Олена Зеленська.

Зазначимо, що Web Summit розпочався у Лісабоні, Португалія, 1 листопада і триватиме до 4-го.