В знаковом интервью президентские супруги рассказали об оружии от западных партнеров и как с ним справляется украинская армия, что будет с депортированными детьми в России, как Зеленская посещала IT-конференцию в Лиссабоне и многое другое.

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Для мероприятия Владимир Зеленский выбрал традиционный костюм в стиле милитари, состоявший из брюк, флисовой кофты и футболки, его жена предпочла классику в черном цвете: двубортный жакет, прямые укороченные штаны и водолазка. Свой look она дополнила черными туфлями на низкой подошве, волосы заплела в косу, а к лацкану жакета прикрепила золотую брошь из коллекции Guzema Jewelry Х Gunia Project.

Заметим, что во время беседы с корреспонденткой CNN с супругами произошел забавный случай. Когда журналистка спросила президента, что ему дает силы двигаться дальше, он сказал, что его жена, но у них сложные времена, потому что она не может готовить ему завтрак.

Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала вам, как готовит завтрак для детей утром, как готовит для них одежду. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки,

– пошутил Зеленский, за что получил гневно удивленный взгляд от любимой.



Владимир Зеленский "получит на орехи" от жены Елены / Скриншот с видео

Но он быстро исправился и сказал, что все из-за того, что они живут в отдельности. В соцсетях взгляд Елены Зеленской уже начали разбирать на "мемы" и шутить, что Зеленский может быть самым крутым мужчиной планеты, но он не может устоять перед взглядом своей жены в самые неудобные моменты: