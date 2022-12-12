У костюмі від українського бренду: Зеленська зустрілася з Бріжит Макрон – фото перших леді
Джерело:телеграм Олени Зеленської
Перша леді України прибула з офіційним візитом до Франції. Там вона зустрілася з Бріжит Макрон. Яким образом зачарувала Зеленська і який аутфіт показала дружина французького президента – дивіться далі.
Поки Володимир Зеленський працює в Києві, його дружина Олена Зеленська презентує Україну на міжнародній арені. Нещодавно перша леді провела кілька важливих зустрічей у Великій Британії, а тепер приїхала з робочим візитом у Францію.
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У Франції Зеленська показала елегантний аутфіт
Для міжнародних поїздок Зеленська обирає вбрання від українських брендів. На зустрічі з Бріжит Макрон перша леді була в елегантному темно-синьому костюмі від бренду Litkovska. Поєднала look з темними туфлями-човниками на підборах. Волосся зібрала в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах з акцентом на очах. Довершили аутфіт вишукані сережки.
Бріжит Макрон одягнула костюм від Louis Vuitton
А Бріжит Макрон надала перевагу елітному французькому дому моди Louis Vuitton. На фото перша леді зображена у твідовому сірому костюмі, чорних колготах та черевичках на підборах. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах.
Перша леді Франції Бріжит Макрон – одна з тих, кого маю честь називати не лише колегою, а й подругою. І, звісно, великим другом України: це вона зустрічала українських дітей з онкологією з літака, коли ми евакуювали їх з України "конвоями життя" у перші дні російського нападу. Її фундація зробила великий внесок у відбудову української медицини,
– поділилася Зеленська.
Попередні виходи першої леді України
- 28 листопада перша леді України приїхала з офіційним візитом до Великої Британії. Там Олена Зеленська провела кілька важливих, історичних зустрічей, на яких вразила елегантністю.
- Зеленська зустрічалася з відомим меценатом Говардом Баффетом, який сказав, що хоче взяти участь у відновленні України. Вона постала перед меценатом у чорному твідовому жакеті та білій кофті. Поєднала такий верх з чорними штанами.
- На третій день Web Summit у Португалії перша леді одягала лаконічний та стильний костюм молочного відтінку, ймовірно, українського бренду. Він складався з піджака та поясу і штанів-палаццо.