Пока Владимир Зеленский работает в Киеве, его жена Елена Зеленская представит Украину на международной арене. Недавно первая леди провела несколько важных встреч в Великобритании, а теперь приехала с рабочим визитом во Францию.

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Во Франции Зеленская показала элегантный аутфит

Для международных поездок Зеленская выбирает наряды от украинских брендов. На встрече с Брижит Макроном первая леди была в элегантном темно-синем костюме от бренда Litkovska. Соединила look с темными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы собрала в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала макияж в коричневых тонах с акцентом на глазах. Довершили аутфит изысканные серьги.

Брижит Макрон надела костюм от Louis Vuitton

А Брижит Макрон предпочла элитный французский дом моды Louis Vuitton. На фото первая леди изображена в твидовом сером костюме, черных колготках и туфельках на каблуке. Волосы вложили в фирменную прическу, а на лице сделали насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Первая леди Франции Брижит Макрон – одна из тех, кого имею честь называть не только коллегой, но и подругой. И конечно, большим другом Украины: это она встречала украинских детей с онкологией из самолета, когда мы эвакуировали их из Украины "конвоями жизни" в первые дни российского нападения. Ее фонд внес большой вклад в восстановление украинской медицины,

– поделилась Зеленская.

Предыдущие выходы первой леди Украины