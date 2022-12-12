Поки Володимир Зеленський працює в Києві, його дружина Олена Зеленська презентує Україну на міжнародній арені. Нещодавно перша леді провела кілька важливих зустрічей у Великій Британії, а тепер приїхала з робочим візитом у Францію.

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У Франції Зеленська показала елегантний аутфіт

Для міжнародних поїздок Зеленська обирає вбрання від українських брендів. На зустрічі з Бріжит Макрон перша леді була в елегантному темно-синьому костюмі від бренду Litkovska. Поєднала look з темними туфлями-човниками на підборах. Волосся зібрала в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах з акцентом на очах. Довершили аутфіт вишукані сережки.

Бріжит Макрон одягнула костюм від Louis Vuitton

А Бріжит Макрон надала перевагу елітному французькому дому моди Louis Vuitton. На фото перша леді зображена у твідовому сірому костюмі, чорних колготах та черевичках на підборах. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах.

Перша леді Франції Бріжит Макрон – одна з тих, кого маю честь називати не лише колегою, а й подругою. І, звісно, великим другом України: це вона зустрічала українських дітей з онкологією з літака, коли ми евакуювали їх з України "конвоями життя" у перші дні російського нападу. Її фундація зробила великий внесок у відбудову української медицини,

– поділилася Зеленська.

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