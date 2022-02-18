Лідером прослуховувань на Spotify стали хлопці з гурту Kalush Orchestra, які також зібрали найбільшу кількість глядацьких голосувань на відборі-2022. Проте сумарний бал за виступ відправив їх на друге місце. Відомо, що пісню "Стефанія" лідер гурту присвятив своїй матері.

Варто почути Реп, етно, прониклива лірика: всі пісні учасників Нацвідбору Євробачення-2022

Пісня Alina Pash "Тіні забутих предків" зайняла друге місце за кількістю прослуховувань – так само, як глядачі віддали за неї голоси на Нацвідборі. Але завдяки суддівським голосам вона отримала перемогу.

Третім за кількістю прослуховувань стала артистка ROXOLANA з піснею Girlzzzz, хоч вона не увійшла в трійку лідерів відбору і отримала 4 місце. А от "бронзовий" призер Wellboy слухали трішки менше, ніж ROXOLANA.



Рейтинг прослуховувань пісень учасників відбору-2022 / Фото з інстаграму Muzvar.ua

Варто додати, що з усіх 8 учасників відбору на Spotify не розмістив свою пісню єдиний артист – Barleben. Як відомо, він не планує далі цього робити. Тому послухати пісню Hear My Words можна лише на ютубі.