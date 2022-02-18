Лидером прослушиваний на Spotify стали ребята группы Kalush Orchestra, которые также собрали наибольшее количество зрительских голосований на отборе-2022. Однако суммарный балл за выступление отправил их на второе место.

Стоит услышать Рэп, этно, проникновенная лирика: все песни участников Нацотбора Евровидения-2022

Песня Alina Pash "Тіні забутих предків" заняла второе место по количеству прослушиваний – так же, как зрители отдали за нее голоса на Нацотборе. Но благодаря судейским голосам она одержала победу.

Третьим по количеству прослушиваний стала артистка ROXOLANA с песней Girlzzzz, хоть она не вошла в тройку лидеров отбора и получила 4 место. А вот бронзового призера Wellboy слушали немного меньше, чем ROXOLANA.

Рейтинг прослушиваний песен участников отбора-2022 / Фото из инстаграма Muzvar.ua

Добавим, что из всех 8 участников отбора на Spotify не разместил свою песню единственный артист – Barleben. Как известно, он не планирует дальше этого делать. Поэтому послушать песню Hear My Words можно только на ютубе.