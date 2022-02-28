Здатися в полон й отримати 5 мільйонів рублів: Єфросиніна просить російських вояк скласти зброю

Маша Єфросиніна спільно з Міністерством оборони та світовою айті-спільнотою пропонує російським солдатам здатися в полон і заробити. Кожному, хто складе зброю, обіцяють амністію та 5 мільйонів рублів.

За 5 днів війни Україна переконалася – безліч російських вояк не знали, що йдуть відбирати чужу землю та вбивати мирне населення. Армія Путіна демотивована й не розуміє, як діяти далі. Тож Міністерством оборони України спільно зі світовою айті-спільнотою та послом ООН Машею Єфросиніною склало для солдатів алгоритм дій. Так, ті не лише звільняються від покарання, а й заробляють непогані гроші для себе та своїх сімей.

До теми Вакарчук, Бабкін, Цибульська закликають білорусів не воювати: "Не шліть дітей на смерть"

Здатися в полон й отримати 5 мільйонів рублів – реально

Воякам Путіна, які готові зупинити військові злочини й геноцид, пропонують здатися в полон з озброєнням та військовою технікою. Натомість Україна гарантує їм правовий захист і 5 мільйонів рублів у криптовалюті, на рахунок або готівкою.

Айтішники з усього світу зібрали мільйони доларів і продовжуватимуть збір, щоб виплатити російським військовим 5 мільйонів рублів. Щойно солдати з військовою технікою здаються, вони отримують гроші. Амністія – після суду,

– інформує Маша Єфросиніна.

Так, кожен російський солдат може звернутися за телефоном + 380 91 48 10 446, а подробиці знайти на сайті – https://stopwar.fund/.

Як Маша Єфросиніна реагує на війну Росії з Україною

Тиждень тому телезірка розповідала, що в разі нападу Росії тікати з України не буде. Вона планувала залишити Батьківщину лише тоді, коли з'явиться пряма загроза життю її дітей.

Знаменитість зверталася до Миколи Баскова і Тіни Канделакі, які підтримують Путіна й виправдовують війну. Вона заявила тим, що зараз усі їх проклинають, вони приречені на вічне відчуття сорому.

у коментарі сайту 24 каналу в центрі Stop war fund заявили, що поки

Повний текст публікації Маші Єфросиніної:

Міністерство оборони України та світова айті-спільнота пропонують російським військовим здатися, отримати амністію та заробити. Айтішники з усього світу зібрали мільйони доларів і продовжуватимуть збір, щоб виплатити російським військовим 5 мільйонів рублів у криптовалюті, на рахунок або готівкою. Щойно солдати з військовою технікою здаються, вони отримують гроші. Амністія – після суду. Але головне, що вони можуть просто зараз здатися й отримати гроші.

Алгоритм дій для російських військових:

Військовослужбовець ЗС РФ:

приймає рішення припинити участь у військових злочинах, злочинах проти людства, геноциді та інших протиправних діях, що підпадають під юрисдикцію міжнародного суду в Гаазі;

усвідомлює необхідність забезпечити безпечне майбутнє для себе та своїх близьких, їхній добробут;

здається в полон разом з озброєнням та військовою технікою або знищує її. При виході використовує білий прапор, підняті догори руки та інші сигнали, що дозволяють однозначно ідентифікувати свої наміри;

реалізує своє право на гідне майбутнє, що надається та забезпечується українською стороною;

Українська сторона:

• забезпечує правовий захист з боку держави;

• виконує всі дії, зазначені вище щодо реалізації зазначеної ініціативи.

​Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.