Українські військові, обороняючи рідну землю, продовжують нищити російських загарбників. У той час російські селебреті переконані, що війська Путіна захищають Росію від загроз, які виникли на її кордонах.

Зверніть увагу Вас усі проклинають, – Маша Єфросиніна звернулась до Баскова і Канделакі, які підтримують Путіна

Та Росія сама у 2014 році окупувала Крим, розпочала війну на Донбасі. А тепер війська диктатора офіційно ввійшли на українські території та вбивають військових і мирне населення у різних містах нашої держави. Хто з відомих людей підтримав фашистські дії проти нашої держави – дізнавайтеся далі у матеріалі 24 каналу.

Російські зірки, які підтримують війну

Ведуча Тіна Канделакі

Вона цинічно написала у своєму інстаграмі: "Настав новий день. Повторімо правила критичного мислення:

Не треба вірити фотографіям та відео з полоненими. Вже є приклади, де умовно російський бушлат одягнений поверх української форми. Це смішно, але не всім. Зараз вже очевидно, хто вкотре зрадник. Список ТГ-каналів і ЗМІ не наводитиму — білі нитки стирчать, як ті білі стрічки. Ролики з закадровими риданнями і криками: "Ааа, вони вбивають мирних жителів" – вірус, створений для того, щоб збити вас з пантелику. Автори таких виробів чудово знають про всі болючі точки. Намагайтеся зберігати холодну голову і не займайтеся самовербуванням у лавах жертв англосаксонської пропаганди. Іноді корисніше сказати собі: "Я нічого не знаю, ніж знати виготовлену вам брехню".

P.S. І головне, коли ви бачите пости в соцмережах зі словами:"Жах, як же мені соромно за Росію, як шкода українців!", пошукайте у цих праведників слова про смерть людей на Донбасі. Прям за останні 8 років. Ви здивуєтеся.

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Може там помирали неправильні люди?

Співак Микола Басков

"Операція Росії повністю відповідає міжнародному праву. Рішення про проведення спеціальної військової операції ухвалено відповідно до статті 51 частини 7 Статуту ООН, що передбачає невід'ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону. Вона поширюється як у Росії як члена ООН, а й у її союзників – визнаних Росією незалежними республіками ДНР і ЛНР. Росія має повне право взяти він захист цих республік.

Цілі оголошеної операції: мирне життя на Донбасі, дефашизація та демілітаризація України, а отже – захист Росії від військових загроз, що стали очевидними, на її кордонах.

Це миротворча операція, кінець геноциду та запобігання нападу на Росію. Це самозахист Росії та захист її союзників.

Далі терпіти вбивства російськомовних громадян та нарощування військової та заявленої ядерної інфраструктури, спрямоване на наше знищення, ми не маємо права. І досить витирати ноги об Росію.

30 років безпринципного обману Росії Заходом завершено. Захід не хоче визнавати наші права, а Росія більше ніколи не погодиться, щоб її думку ігнорували, щоб її громадян вважали людьми другого сорту. Настав час назвати своїми іменами: США та їхні союзники хочуть знищити нашу країну. Заяви про мирний характер НАТО є брехнею. Руки США та НАТО давно у крові жителів Сербії, Іраку, Лівії, Сирії. Їх ніщо не зупинило б у майбутньому і від кровопролиття у Росії", – цинічно заявив Басков.

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Співачка Ані Лорак

"Пташка", як сама себе назвала Лорак в одному з інтерв'ю не виступила проти війни, а за об'єднання російського та українського народів. Вона лише зазначила, що хоче миру, однак не засудила загарбницькі та фашистські дії Росії проти України. Більше про це читайте за посиланням.

Згодом опублікувала допис з написом: "Нет войне!". Підписники в коментарях запитують, чи Лорак вже забула, як писати українською. Схоже, гастролерка продовжує підтримувати країну-агресорку.

Актор Дмитро Пєвцов

Російський актор і депутат Держдуми РФ переконує, що Путін "припиняє геноцид на Донбасі". У той час, коли його найманці вже третій день вбивають українських військових і цивільне населення, розстрілюють швидкі допомоги, дитячі садки, знижують цивільну інфраструктуру, досі є люди, які вірять у те, що Путін "рятує" український народ.

Пєвцов записав відеозвернення до російських діячів культури, які нібито закликали зупинити "операцію" російських військ в Україні. Та артисти виступили не проти "операції", а проти повномасштабної війни, яка триває на нашій території. Геноцид проти українського народу влаштував сам Путін.

Дмитро Пєвцов про війну в Україні: дивіться відео онлайн

Та на цьому цинічні заяви не закінчилися. В інстаграмі актор анонсував благодійні концерти для допомоги дітям на Донбасі. Дітям, які постраждали від рук російських окупантів.

Дмитро Пєвцов анонсував благодійні концерти: дивіться відео онлайн