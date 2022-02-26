Знаменитість наголосила, що поки ті виправдовують війну Росії проти України, кияни та жителі інших міст прокидаються від вибухів бомб, а вдень ховаються у бомбосховищах під дзвін сирен. Маша Єфросиніна не виняток. Тож вона публічно розповіла Миколі Баскову та Тіні Канделакі про обстріляний дитячий будинок у Ворзелі, онкологічну дитячу лікарню, зруйновані оселі тисяч українців і попросила припинити брехати.

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Маша Єфросиніна звернулась до Баскова і Канделакі

"І ви, Тіно, і ти, Колю, дуже багато років працювали в Україні, збирали зали. Тобі практично, Колю, цілували руки українські фанатки. Вони обожнювали тебе. І ти українською співав тут пісні і казав, що красивішої за Україну немає на білому світі. Ви, Тіно, вели тут телепроєкти, ви були улюбленицею публіки", – нагадала їм Єфросиніна. Вона додала, що такого більше ніколи не повториться, адже зараз їх проклинають 43 мільйони українців.

Вас усі проклинають за ваші пости, за ваші слова, за ваші наклепи, за вашу брехню. За те, що ви так бездарно, брехливо, по-фашистськи використовуєте ваші багатомільйонні аудиторії і пишете цей пекельний наклеп на адресу українського народу. Повна брехня,

– емоційно заявила Маша Єфросиніна.

"Моя єдина надія, що пишете ви цю всю хе*ню за чиїмось наказом із пушкою біля скроні, тому що це загрожує вашому життю. І цю пушку тримають не українські солдати. Тому що українські солдати вас пожаліли б, як жаліють ваших військових, яких беруть у полон. Яких вони лікують, виходжують", – додала ведуча.

Вона заявила, що з ночі 24 лютого весь російський народ приречений на вічне відчуття сорому у всіх куточках планети, де б вони не перебували.

Нагадаємо, Тіна Канделакі назвала фейковими відео з російськими окупантами в полоні та "закадровими криками: "Ааа, вони вбивають мирних жителів". Тоді як Микола Басков переконаний, що Росія воює за мирне життя на Донбасі.

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