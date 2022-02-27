Збройні Сили України з великою хоробрістю розбивають армію окупанта. Через нестачу палива і продовольства росіяни намагаються затягнути Білорусь у війну проти України.

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Українські зірки закликають білорусів не брати участь у воєнних діях

Настя Каменських

Однією із найперших до білоруської аудиторії звернулась співачка Настя Каменских. На відео артистка благала російських і білоруських матерів не пускати синів на вірну смерть.

Потап

Із проханням не долучатись до війни Росії з Україною виступив і продюсер Олексій Потапенко, який більш відомий під ім'ям Потап.

Зараз ваш президент домовиться з Путіним і вони розіграють, як завжди фальшивий референдум. Ваших дітей відправлять воювати проти нас, проти України. Мами Білорусі, ваші діти загинуть і наші теж гинутимуть, прошу вас не допустити цього,

– розповів у відео репер.

Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" також записав звернення до білоруського народу російською мовою. Співак закликав людей не мовчати заради усього світу. Вакарчук згадав білорусам, як приїжджав до них на концерт і бачив їхні щирі усмішки, чув, як в унісон вони співають "Я не здамся без бою".

Сергій Бабкін

Український музикант Сергій Бабкін теж вирішив не стояти осторонь і звернувся до білорусів із закликом врятуватись і врятувати.

Брати білоруси, я благаю вас не допустіть цього безумства. Тому, що для них (президентів Росії і Білорусі – 24 канал) це партія в хокей. Ваші сини, брати, чоловіки будуть, як шайба на льоді,

– промовисто сказав співак.

MamaRika

Виконавиця Mamarika поширила на своїй інстаграм-сторінці публікацію, де вимагає самопроголошеного президента Білорусі зупинитись.

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська звернулась до підписників з Білорусі і попросила зупинитись і не йти за диктатором. В описі відео жінка білоруською мовою написала, що від цього референдуму залежить чи залишаться жителі цієї країни ізольованими ізгоями та злочинцями, чи демократичним народом.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк у своєму інстаграмі поширила допис, де також звернулась до підписників з Білорусі. У публікації Нікітюк наголосила, що сьогодні в Україні йде 4 день війни, до якої Путін з Лукашенком хоче підключити білоруську армію. Знаменитість написала, що російський диктатор бажає, щоб гинули не його солдати, а солдати Білорусі.