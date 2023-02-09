Росія запросила на Радбез ООН засновника Pink Floyd: він назвав напад на Україну "спровокованим"
Джерело:The Guardian
Засновник гурту Pink Floyd знову відзначився цинічною заявою щодо війни в Україні. Роджер Вотерс виступив на засіданні Радбезу ООН, куди його запросила Росія. Артист заявив, що країну-агресорку нібито спровокували напасти на Україну.
Саме Росія ініціювала проведення цього засідання Радбезу ООН. Терористи захотіли обговорити постачання зброї в Україну.
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Вотерс назвав напад Росії на Україну "спровокованим"
Музикант заявив, що виступає від імені "приблизно чотирьох мільярдів братів і сестер", назвав їх "більшістю між голосу". Також він нібито представив "мільйони учасників міжнародного антивоєнного руху".
Російське вторгнення в Україну не було неспровокованим, тому я також рішуче засуджую тих, хто це вторгнення спровокував,
– заявив Вотерс.
Хоча артист не зазначив, кого саме має на увазі, але натякнув, що країну-агресорку спровокували цинічно напасти на українські території та вже майже рік вбивати мирних людей, вчиняти терористичні акти проти населення.
Реакція посла України в ООН
Сергій Кислиця не забарився з відповіддю. Він заявив, що Вотерс став "цеглиною в стіні російської дезінформації та пропаганди".
У 1979 році Pink Floyd написали пісню Another Brick in the Wall. Того ж року Радянський Союз вдерся до Афганістану. Після того, як Pink Floyd засудили вторгнення, гурт заборонили в Радянському Союзі. Іронічно, якщо не лицемірно, що пан Вотерс намагається зараз виправдати чергове вторгнення,
– сказав Кислиця.
Засновник Pink Floyd вже не вперше підтримав війну в Україні
- У серпні музикант назвав Джо Байдена "воєнним злочинцем", який "розпалює вогонь" в Україні. Музикант звернувся до Зеленського та порадив сісти за стіл переговорів з окупантами, а США закликав не постачати зброю Україні.
- Згодом він звернувся до Олени Зеленської та попросив її вплинути на чоловіка. Нібито Зеленський має "припинити громадянську війну на Сході країни, встановити мир на Донбасі та надати часткову автономію Донецьку та Луганську".
- За такі пропутінські заяви у цивілізованому світі його засудили. Зокрема, наші друзі поляки. У Кракові Вотерса визнали персоною нон ґрата.
- Однак у вересні фанат тирана Путіна звернувся до нього на тлі ядерної загрози. Музикант згадав про своїх дітей та онуків і послав російського диктатора.