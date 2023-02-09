Именно Россия инициировала проведение этого заседания Совбез ООН. Террористы захотели обсудить поставки оружия в Украину.
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Уотерс назвал нападение России на Украину "спровоцированным"
Музыкант заявил, что выступает от имени "приблизительно четырех миллиардов братьев и сестер", назвал их "большинством между голосами". Также он якобы представил "миллионы участников международного антивоенного движения".
Российское вторжение в Украину не было неспровоцированным, поэтому я также решительно осуждаю тех, кто это вторжение спровоцировал,
– заявил Уотерс.
Хотя артист не отметил, кого именно имеет в виду, но намекнул, что страну-агрессорку спровоцировали цинично напасть на украинские территории и уже почти год убивать мирных людей, совершать террористические акты против населения.
Реакция посла Украины в ООН
Сергей Кислица не замедлил ответить. Он заявил, что Уотерс стал "кирпичом в стене российской дезинформации и пропаганды".
В 1979 году Pink Floyd написали песню Another Brick in the Wall. В том же году Советский Союз вторгся в Афганистан. После того как Pink Floyd осудили вторжение, группу запретили в Советском Союзе. Иронично, если не лицемерно, что господин Уотерс пытается сейчас оправдать очередное вторжение,
– сказал Кислица.
Основатель Pink Floyd уже не в первый раз поддержал войну в Украине
- В августе музыкант назвал Джо Байдена "военным преступником", который "разжигает огонь" в Украине. Музыкант обратился к Зеленскому и посоветовал сесть за стол переговоров с оккупантами, а США призвал не снабжать оружием Украину.
- Потом он обратился к Елене Зеленской и попросил ее повлиять на мужа. Якобы Зеленский должен прекратить гражданскую войну на Востоке страны, установить мир на Донбассе и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску.
- За такие пропутинские заявления в цивилизованном мире его осудили. В частности, наши друзья поляки. В Кракове Уотерса признали персоной нон грата.
- Однако в сентябре фанат тирана Путина обратился к нему на фоне ядерной угрозы. Музыкант вспомнил своих детей и внуков и послал русского диктатора.