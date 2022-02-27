Заплакана Олена Кравець попросила Урганта та ведучих Росії сказати правду про війну в Україні

Акторка гумористично-розважального шоу "Квартал-95" Олена Кравець звернулася до знайомих, які грали у КВК Росії з проханням розповісти усім всю правду та відкрити багатьом очі на те, що насправді зараз відбувається у нашій країні.

Олена Кравець опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі емоційний відеоролик, у якому закликає коміків Івана Урганта, Павла Волю, Гарика Харламова та багатьох інших допомогти зупинити кроваву гру, яку затіяв їхній глава Кремля.

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"Хлопці, ви знаєте нашу команду, ви знаєте нашого президента. Ми з вами неодноразово схрещували шпаги на сценах. Ви знаєте нас! Сьогодні - це вже не смішно, гра змінюється кожного дня. Пам’ятаєте, колись коли ми грали в КВК, нам доводилося переписувати «домашку» або візитку за ніч. У вас ще є час переписати хід цієї гри. У вас велика багатомільйонна аудиторія. Ви класно придумуєте, творите і складаєте. Хлопці, придумайте що-небудь! Ви талановиті люди, у вас знайдуться способи, вам вистачить мізків. Придумайте щось, аби ця гра не закінчилася погано, в першу чергу – для вас, тому що все до цього йде. Ми тут, повірте, вистоїмо. Але з вами в гру більше грати не будемо. Ніколи! Хлопці, вмикайтеся", – наголосила акторка.

Також Олена Кравець зазначила, що вона бачить підтримку росіян та бачить все, що вони роблять, але наголошує на тому, що в Україні гинуть мирні люди.

"Будь ласка, розповідайте правду всім покидькам, які думають, що в Україні відбувається якась «визвольна операція». Кажіть їм правду! Вас дуже багато, нам зараз не до сміху. Хлопці, давайте, будь ласка!", – наголосила Олена.

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