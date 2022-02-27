Елена Кравец опубликовала на своей странице в инстаграме эмоциональный видеоролик, в котором призывает комиков Ивана Урганта, Павла Волю, Гарика Харламова и многих других помочь остановить кровавую игру, которую затеял их глава Кремля.

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"Ребята, вы знаете нашу команду, вы знаете нашего президента. Мы с вами неоднократно скрещивали шпаги на сценах. Вы знаете нас! Сегодня - это уже не смешно, игра меняется каждый день. Помните, когда мы играли в КВН, нам приходилось переписывать "домашку" или визитку за ночь. У вас еще есть время переписать ход этой игры. У вас большая многомиллионная аудитория. Вы классно придумываете, творите и сочиняете. Ребята, придумайте что-нибудь! Вы талантливые люди, у вас найдутся способы, вам хватит мозгов. Придумайте что-нибудь, чтобы эта игра не закончилась плохо, в первую очередь – для вас, потому что все к этому идет. Мы здесь, поверьте, выстоим. Но с вами в игру больше играть не будем. Никогда! Ребята, включайтесь ", – подчеркнула актриса.

Также Елена Кравец отметила, что она видит поддержку россиян и видит все, что они делают, но подчеркивает, что в Украине гибнут мирные люди.

"Пожалуйста, рассказывайте правду всем подонкам, которые думают, что в Украине происходит какая-то «освободительная операция». Говорите им правду! Вас очень много, нам сейчас не до смеха. Ребята, давайте, пожалуйста!", – подчеркнула Елена.

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