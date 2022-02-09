Записи на студії та селфі в дзеркалі: Тіна Кароль захопила знімками зі своїх робочих буднів

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилась з шанувальниками новою серією фото та відео з повсякденного життя. Цього разу вона показала робочі будні.

Українська виконавиця Тіна Кароль зазвичай публікувала в інстаграмі світлини з модних фотосесій чи уривки з кліпів. Та тепер вона активно ділиться "живими" кадрами з повсякденного життя.

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Нові фото від Тіни Кароль

Цього разу знаменитість показала свої робочі будні. Зокрема, вона опублікувала знімок, на якому позувала на студії звукозапису.



Тіна Кароль на студії / Фото з інстаграму зірки

Також співачка поділилась селфі, яке зробила, позуючи навпроти дзеркала. Тіна постала у чорній атласній піжамі, що складалась з мінішортів та майки на тонких бретелях. Домашній образ Кароль доповнював золотий ланцюжок на шиї та ефектний макіяж.



Тіна Кароль на студії / Фото з інстаграму зірки

Тіна Кароль опублікувала й відео, де показала уривки з концертів та підготовки до нього.

Ще раз тебе вдихну про запас… Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті,

– інтригуюче звернулась до фанів артистка.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Шанувальники у захваті від "живих" кадрів з повсякденного життя Тіни Кароль. Вони активно залишають свої відгуки у коментарях:

"Дуже подобається друга фотографія. Ніби нічого незвичайного, але так чіпляє";

"Обожнюю";

"Я так люблю такі пости від вас. Моя шалена любов";

"Ці лайф-пости як окремий вид мистецтва";

"Тіночко, ми дуже сумуємо. Дуже чекаємо концертів, любимо вас";

"Вау, прекрасна така";

"Дуже чекаємо зустрічі";

"У серце. Любимо шалено".

Зауважимо, Тіна Кароль вже втретє ділиться такими атмосферними фото: